Nữ MC đột ngột qua đời ở tuổi 27 do xuất huyết não

Minh Khôi| 13/08/2025 20:22

Nữ MC phát thanh Đường Đường qua đời đột ngột ở tuổi 27 do xuất huyết não sau thời gian dài làm việc xuyên đêm.

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin nhóm phát thanh Bảo Thanh Phường xác nhận nữ MC Đường Đường đã qua đời ở tuổi 27 do xuất huyết não.

Theo cáo phó, trong suốt thời gian làm việc, Đường Đường thường xuyên thức trắng để trò chuyện và hát cho khán giả trên nền tảng giao lưu âm thanh trực tuyến. Cô đảm nhận việc luân phiên giữ phòng chat vào các khung giờ cố định, mỗi ca kéo dài hàng giờ liền và gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Thậm chí sau mỗi buổi livestream, cô vẫn tiếp tục tham gia các dự án khác, khiến cơ thể rơi vào tình trạng căng thẳng và thiếu ngủ nghiêm trọng.

Thiết kế chưa có tên.jpg
Nữ MC Đường Đường.

Ngoài đời, Đường Đường được đồng nghiệp nhận xét là người tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn đàn em. Một người từng được cô dìu dắt xúc động chia sẻ: “Chị chưa bao giờ thấy tôi phiền và luôn nghĩ cho tôi trước. Khi làm việc, chị còn giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu dù bản thân rất bận rộn”.

Trước khi mất, Đường Đường từng bộc lộ một số dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài áp lực thể chất, sự dồn nén tinh thần kéo dài cũng góp phần dẫn đến cái chết thương tâm của cô.

Đường Đường yêu ca hát từ nhỏ. Cô bắt đầu sự nghiệp MC phát thanh trên nền tảng NOW, sau đó chuyển sang nền tảng mới do thay đổi của công ty. Nhờ giọng hát ngọt ngào và phong cách trò chuyện gần gũi, cô nhanh chóng xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng phát thanh trực tuyến.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nu-mc-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-27-do-xuat-huyet-nao-2431735.html
