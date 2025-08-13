Nữ MC đột ngột qua đời ở tuổi 27 do xuất huyết não

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin nhóm phát thanh Bảo Thanh Phường xác nhận nữ MC Đường Đường đã qua đời ở tuổi 27 do xuất huyết não.

Theo cáo phó, trong suốt thời gian làm việc, Đường Đường thường xuyên thức trắng để trò chuyện và hát cho khán giả trên nền tảng giao lưu âm thanh trực tuyến. Cô đảm nhận việc luân phiên giữ phòng chat vào các khung giờ cố định, mỗi ca kéo dài hàng giờ liền và gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi.