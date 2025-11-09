Nữ kế toán trưởng kể việc mất hơn 12 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch ảo

"Tôi luôn nghĩ họ là người tốt và muốn giúp mình. Đến giờ phút này, tôi vẫn không tin những gì vừa diễn ra", bà Nguyễn Thảo Bích (phường Bình Quới, TPHCM) nói với PV VietNamNet tại một quán cà phê. Người phụ nữ hạ thấp giọng vì e ngại những người xung quanh nghe được câu chuyện của mình.

Sinh năm 1977, bà Bích là kế toán trưởng của một tập đoàn lớn tại TPHCM. Bà không thể ngờ mình có nguy cơ mất trắng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Chủ động kể lại sự việc, bà muốn cảnh tỉnh những ai đã, đang và có thể tham gia sàn ảo.

Dẫn dắt 'con mồi' xuyên biên giới

Đầu tháng 4/2025, bà Bích lần đầu rao tin cho thuê nhà trên Chợ Tốt. Chỉ vài phút sau, một người nhắn tin qua Zalo hỏi bà các thông tin liên quan.

Người liên hệ tự xưng là trợ lý cho giám đốc công nghệ của một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ. Người này nói rằng sếp của họ sẽ liên lạc với bà Bích qua ứng dụng Viber.

Giao diện bên trong ứng dụng “Coinex Wallet - Crypto & Defi” . Ảnh: NVCC

Sau đó, vị sếp trên đã trực tiếp liên hệ với bà Bích, giới thiệu mình làm việc tại Mỹ từ lâu và đang thực hiện một dự án quan trọng cho chi nhánh của công ty tại Nhật Bản. Sau khi bàn giao dự án, vị khách sẽ sớm về Việt Nam thuê nhà. Vị khách thuê còn cung cấp ảnh chụp hộ chiếu để chủ nhà soạn sẵn hợp đồng thuê.

Theo thông tin trên hộ chiếu, người đàn ông muốn thuê nhà có tên Đặng Như Thành (SN 1984), quê quán Hà Nội.

Để kiểm tra tính xác thực, bà Bích cũng gọi điện cho nhân vật tên Thành nhằm nghe giọng nói và đối chiếu múi giờ sinh hoạt tại Nhật Bản. Các thông tin hoàn toàn hợp lý.

Từ đây, hai người trao đổi nhiều thông tin qua Viber. Thành thường xuyên chia sẻ về gia đình, cách dạy con và không đề cập tới chuyện tiền bạc.