Nữ Idol thể hiện EQ 'thấp vô cực': Cảm ơn dịch bệnh đã giúp bản thân thêm hot!

Lưu Vũ Hân là Idol đang lên của làng giải trí Cbiz, Center của nhóm nhạc The Nine bước ra từ show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 do iQiyi sản xuất. Với ngoại hình tomboy và phong cách cá tính, Lưu Vũ Hân nhanh chóng có được lượng fan hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên mới đây, nữ idol đã gặp phốt vạ miệng khiến netizen mất cảm tình.