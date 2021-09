Nữ idol giàu nhất K-pop năm 2021: Lisa lọt top, Hyori ngậm ngùi xếp sau IU

Nhưng cô ấy không chỉ kiếm tiền dựa vào tài năng âm nhạc của mình. Với vẻ ngoài ưa nhìn, sắc sảo cô nhận được rất nhiều các hợp đồng quảng cáo từ Samsung hay thương hiệu rượu soju Lotte Liquor.

Năm 2013, cô kết hôn với nhà sản xuất Lee Sang Soon. Cùng nhau, họ tiếp tục trở lại một cách mạnh mẽ sau thời gian dài ở ẩn và gây sốt với chương trình Hyori’s Homestay. Chương trình này cũng góp phần làm gia tăng giá trị tài sản ròng cho cô nàng.

Sandara Park: 30 triệu USD

Sandara Park được biết đến với nghệ danh Dara, khởi nghiệp với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc nữ huyền thoại đình đám của K-pop 2NE1. Sauk hi nhóm tan rã vào năm 2016, Dara đã có những bước tiến solo tạo được thành công nhất định.

Ngoài vai trò là một ca sỹ tài năng, Dara cũng nhận được nhiều lời tham gia diễn xuất.Cô đã từng xuất hiện trong các bộ phim như Cheese in the trap, One step và Bcuz of U. Ngoài xuất hiện trên các chương trình, phim truyền hình Hàn Quốc cô còn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình thực tế và các bộ phim tại Philippines.

Là một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại Hàn Quốc và Philippines, cô nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn với những thương hieeji xa xỉ như Clio, Etude House, Nikon, Head and Shoulders và rất nhiều các nhãn hàng khác.

Ngoài ra, Dara cũng là một cái tên rất hot với kênh Youtube riêng của mình mang tên Dara TV thu hút tới 1,3 triệu người đăng ký.

BoA: 25 triệu USD