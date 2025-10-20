Nụ hôn gây sốc ở lễ trao giải Kim Chung

Tối 18/10, lễ trao giải thưởng mảng phim truyền hình Kim Chung do Đài Loan, Trung Quốc tổ chức diễn ra với chiến thắng bất ngờ dành cho nam diễn viên Liên Bỉnh Phát của Việt Nam ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, màn trao giải của hai mỹ nhân Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến cũng là tâm điểm chú ý.

Cả hai lên sân khấu đọc kết quả của hạng mục Nam chính xuất sắc. Trong khi đó, cả hai cùng được để cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Trên sân khấu, thay vì màn "giật tóc tranh micro" như đã được thiết kế từ trước, Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến lại quay sang trao nụ hôn cho nhau khiến các khách mời đều sốc.