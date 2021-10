Nữ học viên cảnh sát cõng người dân tai nạn vào lề đường sơ cứu

Khoảng 11h ngày 3/10, Bùi Thị Ngọc Trinh (20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 trường Cảnh sát nhân dân) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên tuyến đường gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển trên đường ĐT741 về Tây Nguyên và miền Trung.



Trong dòng người đang hối hả trở về quê, bất ngờ một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị sập ổ gà, ngã ra đường bị thương và chảy máu vùng đầu.



Trước tình huống bất ngờ này, nữ sinh năm 2 Đại học Cảnh sát nhân dân đã nhanh chóng chạy đến, cõng nạn nhân vào lề đường. Sau đó Trinh cùng một số người dân hỗ trợ sơ cứu, giúp nạn nhân sửa xe và tiếp tục hành trình về quê.



Hình ảnh nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông bị gặp nạn nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nữ học viên cảnh sát cõng người dân bị tai nạn vào lề đường sơ cứu. Ảnh Công an Nhân dân.

Chia sẻ với báo chí, nữ sinh cho hay, khi gặp tình huống đó, trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể đưa người đàn ông vào chỗ an toàn nhanh nhất để đoàn xe của người dân tiếp tục được lưu thông.



Sau khi hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn, Trinh đã đứng trước khu vực ổ gà để ra hiệu lệnh cảnh báo người dân và đặt các cành cây, vật cứng báo hiệu cho những đoàn xe tiếp theo biết để né các ổ gà trên đường, đảm bảo an toàn khi lưu thông.



Bùi Thị Ngọc Trinh là sinh viên năm 2, trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Do đang nghỉ hè và nhà trường gửi danh sách về địa phương nên Trinh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại huyện Đồng Phú.



Những ngày gần đây, Trinh cùng các lực lượng tham gia trực các chốt dọc tuyến đường ĐT.741 để đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn xe bà con về Tây Nguyên. Từ đó tới nay, cô nữ sinh chưa được về gặp với bố mẹ.