‘Nữ hoàng trà sữa’ lột xác thành nữ tỷ phú trẻ giàu nhất Trung Quốc ở tuổi 31

Nữ doanh nhân trẻ tuổi Chương Trạch Thiên đang trở thành một hiện tượng nổi bật trong giới kinh doanh và xã hội Trung Quốc. Ở tuổi 31, cô đã sở hữu khối tài sản ước tính 60 tỷ NDT (khoảng 219 nghìn tỷ đồng), nằm trong nhóm tỷ phú trẻ tuổi nhất đất nước tỷ dân.

Từ ‘nữ thần trà sữa’ đến phu nhân nhà sáng lập JD.com

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 tại thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) trong một gia đình đổ vỡ. Xuất thân trong một gia đình không trọn vẹn, cô sớm rèn luyện tính tự lập.

Bố của Trạch Thiên luôn đầu tư bài bản vào việc học tập và các môn năng khiếu của cô, từ múa, hội họa đến thể dục nhịp điệu.

Vì vậy, cô không chỉ thừa hưởng trí thông minh từ cha mà còn là một học sinh ưu tú toàn diện. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, ngay từ năm lớp 10, cô đã giành ngôi Á quân toàn quốc môn thể dục nhịp điệu và trở thành vận động viên cấp quốc gia.