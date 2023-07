Nữ hoàng rock Ngọc Ánh: 'Đi hát đám cưới đại gia, tôi phải dùng túi xốp đựng tiền'

Luôn "cháy" hết mình mỗi khi biểu diễn, Ngọc Ánh cũng từng gặp sự cố "nhớ đời". Vì mải mê nhảy quá "sung", sàn sân khấu nơi cô đang đứng bất ngờ bị sập và chương trình phải đột ngột dừng lại.

Chương trình Đời nghệ sĩ có sự xuất hiện của Ngọc Ánh sẽ phát sóng vào lúc vào 9/7 trên VTV9.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, cô được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun...

Ngoài ra, ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.