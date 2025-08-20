'Nữ hoàng phim nóng Nhật Bản' Aoi Sora thú nhận từng có hàng trăm cuộc tình một đêm

Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Aoi Sora, dù đã rời xa showbiz 14 năm, vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2018, cô gần như hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí để dành trọn thời gian cho gia đình. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, Aoi Sora mới bắt đầu xuất hiện rải rác trước công chúng, theo China Times.
Mới đây, sự trở lại của cô trong một chương trình truyền hình đã gây nhiều chú ý. Tại đây, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau ánh hào quang, thừa nhận quãng thời gian giải nghệ chính là “giai đoạn thất bại nhất trong cuộc đời”.
Người đẹp sinh năm 1981 cho biết, cô quyết định từ bỏ sự nghiệp để tìm kiếm một cuộc hôn nhân ổn định. Trong những năm tháng ấy, Aoi Sora tích cực tham gia hẹn hò, gặp gỡ với mong muốn tìm được người bạn đời lý tưởng. Thế nhưng, thay vì nhận lại hạnh phúc, cô rơi vào sai lầm khi thường xuyên lui tới các hộp đêm ở khu Minato (Tokyo, Nhật ). Ở đó, cô không tìm được tình yêu đích thực, mà ngược lại, chỉ vướng vào những mối quan hệ thoáng qua, dừng lại ở mức “tình một đêm”.
Vì quá nhiều lần thất tình, Aoi Sora càng hay lui tới hộp đêm. “Người tôi thích thì lại chẳng bao giờ để mắt đến tôi. Điều đó khiến tôi chán nản, nên tôi tìm đến những cuộc tình một đêm với người xa lạ để che giấu cảm xúc của mình”, nữ hoàng phim nóng Nhật Bản trải lòng.
Nữ diễn viên gọi đó là giai đoạn cô trở thành “phiên bản tồi tệ nhất của chính mình”, và hối tiếc. “Khi nhìn lại, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi”. Những tâm sự của Aoi Sora khiến độc giả mạng xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.
Aoi Sora sinh năm 1981, là ngôi sao AV nổi tiếng bậc nhất châu Á. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 17 tuổi và tuyên bố rời ngành công nghiệp phim người lớn vào năm 2011. Tới năm 2018, người đẹp kết hôn với DJ.
Mỹ nhân 8X từng tiết lộ bạn đời của cô không đẹp trai hay giàu có nhưng rất yêu và không để tâm đến quá khứ của vợ. Sau khi về chung nhà, cặp đôi từng trải qua thời gian chạy chữa vì Aoi Sora gặp khó khăn trong việc mang thai.
Cặp đôi chào đón cặp song sinh vào năm 2019. Trước đó, người đẹp từng nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận vì “dám” sinh con trong khi từng đóng phim khiêu dâm. Đáp lại làn sóng chỉ trích từ đám đông, Aoi Sora tuyên bố sẽ nuôi dạy hai con thật tốt. Đầu năm 2020, vợ chồng mỹ nhân 37 tuổi tổ chức đám cưới riêng tư tại đảo Hawaii (Mỹ) và chỉ có người thân tham dự. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc bên hai con trai nhỏ.