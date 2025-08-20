'Nữ hoàng phim nóng Nhật Bản' Aoi Sora thú nhận từng có hàng trăm cuộc tình một đêm

Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Aoi Sora, dù đã rời xa showbiz 14 năm, vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2018, cô gần như hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí để dành trọn thời gian cho gia đình. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, Aoi Sora mới bắt đầu xuất hiện rải rác trước công chúng, theo China Times .

Mới đây, sự trở lại của cô trong một chương trình truyền hình đã gây nhiều chú ý. Tại đây, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau ánh hào quang, thừa nhận quãng thời gian giải nghệ chính là “giai đoạn thất bại nhất trong cuộc đời”.

Người đẹp sinh năm 1981 cho biết, cô quyết định từ bỏ sự nghiệp để tìm kiếm một cuộc hôn nhân ổn định. Trong những năm tháng ấy, Aoi Sora tích cực tham gia hẹn hò, gặp gỡ với mong muốn tìm được người bạn đời lý tưởng. Thế nhưng, thay vì nhận lại hạnh phúc, cô rơi vào sai lầm khi thường xuyên lui tới các hộp đêm ở khu Minato (Tokyo, Nhật ). Ở đó, cô không tìm được tình yêu đích thực, mà ngược lại, chỉ vướng vào những mối quan hệ thoáng qua, dừng lại ở mức “tình một đêm”.