'Nữ hoàng nội y' Demi Rose khoe đường cong nghẹt thở

Sáng 20/10, những học sinh đầu tiên của trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đến trường sau hơn 4 tháng nghỉ chống dịch.