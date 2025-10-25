‘Nữ hoàng gợi cảm’ Dương Tư Mẫn cắt bỏ tuyến vú, chia tay chồng doanh nhân

Theo Mirror Media, Dương Tư Mẫn (Hong Kong - Trung Quốc) và doanh nhân Nhật Bản Lữ Nhân Trí (Lumi) quyết định chia tay sau hơn 20 năm gắn bó.

Tin đồn mối quan hệ rạn nứt của cả 2 bắt đầu từ giữa tháng 10. Hôm 23/10, Lữ Nhân Trí lên tiếng xác nhận cả 2 đã chấm dứt mối quan hệ.

Diễn viên Dương Tư Mẫn và bạn trai doanh nhân chia tay sau hơn 20 năm gắn bó.

Họ trở nên lạnh nhạt do sống xa nhau. Trong khi Dương Tư Mẫn phải ở lại Tokyo, Nhật Bản chăm mẹ và làm việc, ông xã cô thường xuyên đi về giữa Đài Loan và Trung Quốc công tác. Sự bận rộn và những khác biệt trong tính cách khiến cả 2 quyết định dừng lại.