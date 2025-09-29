'Nữ hoàng điền kinh' người Anh 'gây bão' với nhan sắc như hoa hậu

Sau màn trình diễn rực sáng tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025, cái tên Amy Hunt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ gây ấn tượng với tấm HCB 200 m nữ, Amy Hunt còn chinh phục người hâm mộ bằng gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Theo Thể thao và Văn hóa, trong cuộc đua đầy kịch tính, Hunt đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Khi bước vào khúc cua cuối ở vị trí thứ sáu, cô không hề nao núng. Với sức mạnh và thể lực vượt trội, Hunt vượt qua cả Dina Asher-Smith, nhà vô địch thế giới năm 2019, và Shericka Jackson, người từng hai lần vô địch thế giới, để cán đích ở vị trí thứ hai với thời gian 22,14 giây, chỉ sau ngôi sao người Mỹ Melissa Jefferson-Wooden (21,68 giây).

Không chỉ gây ấn tượng với tấm HCB 200 m nữ, Amy Hunt còn chinh phục người hâm mộ bằng gương mặt khả ái. Ảnh: @a.myhunt/Instagram.

"Không sợ hãi" là khẩu hiệu mà Hunt lặp lại trước khi xuất phát. "Tôi biết mình phải tấn công mạnh mẽ. Khi bước ra khỏi khúc cua, tôi nghĩ: Đã đến lúc săn đuổi!", cô chia sẻ.