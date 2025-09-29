'Nữ hoàng điền kinh' người Anh 'gây bão' với nhan sắc như hoa hậu

Sau màn trình diễn rực sáng tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025, cái tên Amy Hunt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ gây ấn tượng với tấm HCB 200 m nữ, Amy Hunt còn chinh phục người hâm mộ bằng gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.
Theo Thể thao và Văn hóa, trong cuộc đua đầy kịch tính, Hunt đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Khi bước vào khúc cua cuối ở vị trí thứ sáu, cô không hề nao núng. Với sức mạnh và thể lực vượt trội, Hunt vượt qua cả Dina Asher-Smith, nhà vô địch thế giới năm 2019, và Shericka Jackson, người từng hai lần vô địch thế giới, để cán đích ở vị trí thứ hai với thời gian 22,14 giây, chỉ sau ngôi sao người Mỹ Melissa Jefferson-Wooden (21,68 giây).
"Không sợ hãi" là khẩu hiệu mà Hunt lặp lại trước khi xuất phát. "Tôi biết mình phải tấn công mạnh mẽ. Khi bước ra khỏi khúc cua, tôi nghĩ: Đã đến lúc săn đuổi!", cô chia sẻ.
Sinh năm 2002 tại Newark, Nottinghamshire, Amy Hunt được biết đến lần đầu tiên vào mùa hè 2019 khi lập kỷ lục thế giới U18 với thành tích 22,24 giây ở cự ly 200 m tại Mannheim, Đức. Chỉ vài tháng sau, cô giành 2 HCV ở nội dung 200 m và tiếp sức 4x100 m tại Giải vô địch U20 châu Âu, trở thành niềm hy vọng mới của điền kinh Anh.
Nhưng ngay sau đó, cô đối mặt với hàng loạt thử thách. Khi bắt đầu học tại Đại học Cambridge, cô bị bệnh, mất ngủ do lạm dụng caffeine và phải đấu tranh với hội chứng tự ti. Chấn thương nghiêm trọng ở cơ tứ đầu khiến cô từng không thể tự bước ra khỏi phòng tắm mà phải nhờ mẹ giúp đỡ. "Gia đình đã ở bên tôi, hỗ trợ tôi băng bó vết thương và vực tôi dậy", Hunt xúc động kể lại.
Dù vậy, cô chưa bao giờ từ bỏ. "Tôi có niềm tin mãnh liệt vào bản thân", cô khẳng định. Ngay cả khi các giảng viên tại Cambridge không luôn ủng hộ đam mê thể thao của mình, Hunt vẫn kiên trì. "Cambridge là một thế giới kỳ lạ, với những từ ngữ độc đáo, những buổi ăn tối như trong Harry Potter, mặc áo choàng và đọc tiếng Latin. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ học mỗi năm, nhưng tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ", cô nói.
Chính tài năng bẩm sinh và niềm tin mãnh liệt đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn. "Tôi chạy nhanh hơn nhiều cô gái khác khi mới 17 tuổi. Tôi biết mình quá tài năng để lãng phí", cô nhấn mạnh.
Sau khi tốt nghiệp vào tháng 6/2023, Hunt lập tức bay đến Padua, Ý, để tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Marco Airale. "Thất bại không bao giờ là lựa chọn của tôi", cô quả quyết. Trước cuộc đua định mệnh, Hunt đã hình dung chiến thắng hàng trăm lần trong tâm trí, và khi giấc mơ trở thành hiện thực, cô mô tả cảm giác đó là "siêu thực".
Theo Tạp chí Tri thức, sau khi quay lại tập luyện, năm 2024, cô đoạt HCĐ tại Diamond League Stockholm, HCV tiếp sức 4x100 m nữ ở Giải vô địch châu Âu Rome, HCB nội dung 100 m tại Giải vô địch Anh ở Manchester, và cùng tuyển Anh giành huy chương ở Olympic Paris 2024. Đỉnh cao nhất đến tại Tokyo 2025 khi Hunt về nhì nội dung 200 m, chỉ sau VĐV Mỹ Melissa Jefferson-Wooden.
Không chỉ nổi bật trên đường đua, Amy Hunt còn cuốn hút bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, đôi mắt sáng và nụ cười đầy năng lượng.
Trên trang Instagram cá nhân với hơn 87.000 người theo dõi, ngoài các hoạt động thể thao, cô thỉnh thoảng còn đăng ảnh du lịch cùng bạn bè ở nhiều nơi.