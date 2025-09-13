"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

Hậu quả của chuỗi ngày bị bạo hành khiến Kiều Trinh rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô mắc chứng trầm cảm, thậm chí có giai đoạn mất trí nhớ. Trong tuyệt vọng, Kiều Trinh từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả. Nhưng chính cô con gái Thanh Tú - nay cũng là một diễn viên trẻ đã trở thành điểm tựa. Thanh Tú từng nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đánh con đi để mẹ bớt đau", câu nói ngây thơ mà ám ảnh ấy đã giúp Kiều Trinh thức tỉnh, quyết định bế con bỏ trốn khỏi căn nhà bạo lực trong một đêm mưa.

Sau 2 lần cay đắng vì tình, Kiều Trinh vẫn vướng vào một cuộc tình mới khi 40 tuổi. Thế nhưng sau khi cô về chung sống với người ta, rồi mang thai, mối quan hệ này cũng đứt gánh giữa đường. Nữ diễn viên tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân. Trải qua ba mối tình và ba lần đổ vỡ, Kiều Trinh hiện là mẹ của ba người. Dù con đường tình duyên nhiều nỗi đau, cô vẫn mạnh mẽ nuôi con, vừa làm trụ cột gia đình vừa theo đuổi nghề diễn. Chính nghị lực ấy đã giúp Kiều Trinh giữ được vị trí trong lòng khán giả, dù không ít lần cái tên cô gắn liền với thị phi.

Kiều Trinh vừa công khai người yêu mới ở tuổi 49

Hiện tại, nhan sắc Kiều Trinh vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, sắc vóc cũng không còn "nóng" như trước nhưng Kiều Trinh vẫn được khen vì sự trẻ trung. Kiều Trinh thường xuất hiện với phong cách giản dị, không phô trương hàng hiệu, nhưng thần thái lại toát lên sự từng trải, kiêu hãnh. Những bức ảnh đời thường của nữ diễn viên trên mạng xã hội cho thấy một người phụ nữ vui vẻ, yêu đời.