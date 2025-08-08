'Nữ hoàng cải lương' nổi tiếng vì xinh đẹp, U60 sung túc trong biệt thự triệu đô

Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên vì thấy chị có năng khiếu ca hát từ nhỏ nên ba mẹ rất ủng hộ.

14 tuổi, Ngọc Huyền bắt đầu đi hát. Năm 15 tuổi, Ngọc Huyền được hát trên sân khấu Thanh Nga với vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở. Chị để lại dấu ấn bởi gương mặt xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền cùng thần thái rạng rỡ.

Những năm 1985 - 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng cổ qua các vở diễn kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long, chị được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Chị diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Năm 1992, nữ nghệ sĩ bắt đầu tham gia sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh.