Nữ hộ sinh bị nợ lương ở Hà Nội "cởi blouse" đi bán rau vỉa hè nuôi con

Thế nhưng bây giờ, dù căn phòng trọ anh chị thuê cách bệnh viện chỉ vài cây số, chị vẫn chẳng thể về sớm với con. Do dịch Covid-19 bùng phát, chồng chị Huyền phải đóng cửa quán ăn nhỏ, ở nhà phụ vợ chăm sóc con. Từ tháng 5/2021 đến nay, 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại bệnh viện Tuệ Tĩnh, trong đó có chị Huyền chỉ được nhận 50% lương so với hợp đồng. Đến tháng 12/2021, tiền lương của họ bị cắt hoàn toàn với lý do không có nguồn thu để chi tiền lương.

Lương, trợ cấp bị cắt giảm, trong khi các chi phí sinh hoạt vẫn phải duy trì nên mấy tháng nay, cứ sau giờ làm việc, chị Huyền lại mang đồ ra chợ dân sinh gần nhà trọ để bán.

Thế là, cứ 4h30 chiều, khi vừa tan ca làm, chị Huyền lại vội vã cởi chiếc áo blouse, tất tả xuống lấy xe, chở đồ ra chợ.

Ban đầu, chị bán đôi ba chục trứng gà ta, chục mớ rau, vài cân dưa chuột, cà pháo… - những nông sản từ khu vườn của bố mẹ chị ở ngoại ô Hà Nội.

"Hồi mới bán mình chỉ có 2, 3 cái rổ nhựa, nắp thùng xốp để đựng đồ. Mình ngồi nép ở vỉa hè, nhờ chút đèn của hàng quán xung quanh. Có ngày ngồi mãi mà không có khách mà mình e ngại không dám chào mời", chị Huyền kể.

Khi biết hoàn cảnh chị Huyền là một nhân viên y tế, những tiểu thương xung quanh hỗ trợ chị đường điện thắp sáng, thỉnh thoảng qua lại mua ủng hộ, hỏi thăm chị. "Hồi đầu bán rau, bán trứng, mỗi ngày trừ chi phí, mình lãi được 50 - 60 ngàn. Số tiền đó mình cũng gửi một ít về ông bà chứ không nỡ cầm cả", chị Huyền tâm sự.

Sau này khi thấy hình ảnh chị Huyền ngồi ở góc vỉa hè tối thui bên mấy mẹt hàng lụp xụp, một đồng nghiệp của chị đã gửi tặng chiếc xe đẩy để chị sắp xếp hàng lên cao hơn, dễ dàng di chuyển hơn. Hai tháng mùa đông gần đây, nông sản trong vườn của bố mẹ chị Huyền ít đi, các đồng nghiệp lại giúp chị lấy nguồn hàng khác về bán như bánh đa, nem chua, giò, mắm…

"Các chị hỗ trợ, không cần mình bỏ vốn, khi nào bán được hàng thì mình thanh toán tiền gốc. Mình cố gắng nhặt nhạnh từng đồng thôi, ví như bán chục nem chua thì lãi 5 ngàn đồng, bán 1kg miến lãi 5 ngàn đồng…", chị Huyền thật thà nhẩm tính.