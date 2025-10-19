Nữ hiệu trưởng rụng rời khi bé gái lớp 5 thương tích khắp người, nghi bị bố dượng đánh

Tối 19/10, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trưởng tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng với một số người đã đưa em H.T.H.L, nữ sinh lớp 5B nghi bị bố dượng bạo hành đến bệnh viện thăm khám.

Theo bà Hồng, khoảng 8h sáng 19/10, khi bà đang ở trường thì nhận được thông tin em L. bị thương do bố dượng bạo hành, đang nằm điều trị tại trạm y tế địa phương. Tiếp nhận sự việc, nữ hiệu trưởng đã đến trạm y tế để thăm nữ sinh L.

"Khi tôi đến trạm y tế thì cháu L. bị thương ở đầu, cháu không nói được nhiều và mệt. Hỏi cháu thì bé nói là bị bố dượng đánh. Do trạm y tế không thể chụp chiếu kỹ càng được nên tôi hoảng sợ, vội vàng đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà Hồng nói.