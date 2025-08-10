Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong

Chiều ngày 8/10, thầy giáo Vũ Thạch Khải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường đã không may tử vong do bị lũ cuốn vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ thầy Khải, sau trận mưa lũ lớn gây ngập sâu trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, khu vực nhà riêng của cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng cũng bị nước lũ tràn vào. Vào sáng 8/10, khi cô Xuân ra khỏi cổng nhà thì không may gặp dòng nước xoáy mạnh, bị cuốn trôi.