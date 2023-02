Nữ hiệu trưởng bị kỷ luật vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Với nhu cầu lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện trong nhà để đảm an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng nhiều. Do đó, các ‏‏dịch vụ sửa chữa điện nước tại nhà‏‏ ‏‏ở TPHCM‏‏ ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, chính vì có quá nhiều đơn vị cung cấp thợ sửa điện do đó bạn không biết nên chọn địa điểm nào uy tín với người thợ trung thực, kỹ năng chuyên môn cao. ‏