Nữ hành khách gây rối, đấm vào đầu tiếp viên trưởng trên máy bay

Sự việc xảy ra hôm 23/8. Theo truyền thông địa phương, 7 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách tên Valeria E. (39 tuổi) đã liên tục gây rối, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Novosibirsk tới Moscow. Ảnh: NYPost

Ngay lập tức, tiếp viên tới khuyên nhủ và đưa cho Valeria bản quy tắc ứng xử trên máy bay. Tuy nhiên, cô thẳng tay vò nát rồi ném thẳng vào mặt một tiếp viên.