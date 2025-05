Nữ giúp việc khai lý do vắt nước giẻ lau bếp vào nồi nước uống của gia chủ

Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) vừa lập biên bản, xem xét xử lý đối với bà O. (58 tuổi, quê Nghệ An), làm giúp việc cho một gia đình trong phường.

Làm việc với cơ quan công an, nữ giúp việc thừa nhận bà không rửa bó lá tía tô trước khi đun, thậm chí còn dùng giẻ lau bếp để lau chỗ nước tràn ra ngoài rồi vắt trực tiếp vào nồi nước lá tía tô cho gia đình chủ sử dụng. Về lý do làm như vậy, bà O. trình bày rằng do "vội và vô tình".