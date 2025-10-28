Nữ giáo viên bị nước lũ cuốn trôi 500m

Trước đó, chiều 27/10, xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài, làm một số tuyến đường và khu vực ven suối bị ngập. Lúc này, chị H. trở về nhà sau giờ dạy ở trường, khi đi bộ gần con suối thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Người dân phát hiện sự việc đã tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tìm kiếm suốt đêm.