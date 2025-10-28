Nữ giáo viên bị nước lũ cuốn trôi 500m

Xuân Ngọc| 28/10/2025 10:19

Trở về nhà sau giờ dạy, nữ giáo viên đi qua khu vực nước lũ chảy xiết ở tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bị cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500m.

Ngày 28/10, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng thông tin, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.B.H. (26 tuổi, trú tại xã D’ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) bị lũ cuốn trôi.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 500m. Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

a23db11a97821adc4393 (1).jpg
Nhiều người được huy động tìm kiếm nữ giáo viên bị lũ cuốn ở Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 27/10, xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài, làm một số tuyến đường và khu vực ven suối bị ngập. Lúc này, chị H. trở về nhà sau giờ dạy ở trường, khi đi bộ gần con suối thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Người dân phát hiện sự việc đã tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tìm kiếm suốt đêm.

595450454607029026.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ giáo viên. Ảnh: N.X
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nu-giao-vien-bi-nuoc-lu-cuon-troi-500m-2456970.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nu-giao-vien-bi-nuoc-lu-cuon-troi-500m-2456970.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Nữ giáo viên bị nước lũ cuốn trôi 500m
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO