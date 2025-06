Nữ giám đốc ở Đà Nẵng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.M.H (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Trước đó, Đội 4 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất cơ sở hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hạnh Nguyễn Beauty do N.T.M.H làm giám đốc, có địa chỉ tại 134-136 đường Nguyễn Hoàng (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê).