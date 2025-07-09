Nữ giám đốc nhân sự ngoại tình CEO công ty tỷ đô bị buộc ly hôn vì chồng tỷ phú đối xử 'phũ'

Ngay khi thông tin lan truyền, bà Julia Cabot, vợ cũ của ông Andrew, chia sẻ rằng bà không bất ngờ.
“Biết chuyện tôi nhắn tin ngay sau hôm đó và Andrew chỉ nói: ‘Chuyện của cô ấy không liên quan đến tôi, chúng tôi đang ly thân’. Ông ấy chỉ quan tâm đến tiền bạc. Với tôi, đây là quả báo”, bà Julia cho biết.
Hành động của ông Andrew cho thấy cuộc hôn nhân này đã rạn nứt, không thể cứu vãn được nữa.
Theo tìm hiểu, dù là người có tiếng trong giới kinh doanh lại sở hữu trong tay tài sản khủng nhưng ông Andrew lại khá lận đận trong đường tình duyên khi từng trải qua 2 đời vợ trước khi đến với bà Kristin Cabot.
Cuộc hôn nhân thứ hai với Julia tan vỡ sau nhiều tranh chấp pháp lý về thỏa thuận tiền hôn nhân. Bà Julia nhận được khoảng 1,6 triệu USD sau khi chia tay vào năm 2020.
Chồng bà Kristin là hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Cabot - một trong những gia tộc lâu đời, giàu có bậc nhất nước Mỹ. Trong một bài viết từ năm 1972 trên New York Times, khối tài sản của nhà Cabot khi đó được ước tính vào khoảng 200 triệu USD – tương đương 15,4 tỷ USD (khoảng 402 nghìn tỷ đồng) theo giá trị hiện nay.
Về phía Andrew Cabot khi vợ bị "tóm sống" chuyện ngoại tình, ông cũng không có bất cứ phát ngôn nào. Nam doanh nhân tập trung toàn thời gian cho công việc thông qua các chuyến du lịch nước ngoài.
Trước đó, vụ ngoại tình của Andy Byron (CEO Astronomer) và nữ giám đốc nhân sự Kristin Cabot là chủ đề cực nóng trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cả 2 rủ nhau đi "đu đưa" concert Coldplay ở Boston. Hình ảnh thân mật bội đôi vô tình bị máy quay "kisscam" ghi lại.
Thời điểm ấy, "nhà gái" vội vàng quay lưng lại và che mặt, trong khi người đàn ông này cúi rạp xuống để tránh ống kính. Phản ứng bất thường này khiến dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ.
Sự việc phanh phui, sau đó 2 nhân vật chính đã từ chức tại công ty.
Về phía bà Megan Kerrigan Byron - vợ của ông Andy Byron, khi bê bối nổ ra hành động duy nhất của người phụ nữ này là xóa họ của chồng khỏi trang Facebook. Sau đó, bà cũng khóa tài khoản cá nhân để tránh đời tư bị săm soi.
Bà cũng quyết định rời khỏi căn nhà của gia đình ở Northborough, bang Massachusetts để chuyển đến thị trấn Kennebunk, Maine, cách đó khoảng 160 km. Tại đây, người phụ nữ này sống tại một căn biệt thự hơn 380 m2, gồm 4 phòng ngủ, ao, vườn,... cùng chị gái. Được biết, bất động sản này có giá 60 tỷ đồng.