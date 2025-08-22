'Nữ du kích' xinh đẹp ở TPHCM 3 lần tham gia diễu binh gây sốt mạng

Lần thứ 3 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành nhân sự kiện trọng đại của đất nước, Đặng Hồ Thiên Phúc (SN 2000, xã Nhà Bè, TPHCM) có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trước đó, cô từng tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024) và 50 năm Ngày thống nhất đất nước (1975 – 2025).

Thiên Phúc đã 3 lần đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thiên Phúc thuộc khối Nữ du kích miền Nam (Bộ Tư lệnh TPHCM)

Phúc cho biết để được góp mặt trong đội hình, mỗi chiến sĩ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó phải có chiều cao từ 1m65 trở lên, cùng tinh thần kỷ luật cao trong suốt quá trình tập luyện.

“Tôi tự hào và xúc động khi 3 lần được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành mừng ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Lần đầu tôi bỡ ngỡ, hồi hộp, lần thứ 2 hãnh diện, tự tin và lần này, tôi thấy mình chín chắn, tâm lý vững vàng hơn nhiều.