Nữ du khách Việt bay hơn 8.000km, ngủ lều kính đắt đỏ, tắm hồ băng lạnh tê tái

Dương từng lỡ hẹn với cực quang ở Iceland nên dịp này, cô quyết tăm "săn bù" hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo. Chuyến đi được lên kế hoạch chỉ trong 3 tuần.

Nhóm của Dương hạ cánh xuống Rovaniemi, Phần Lan - nơi được coi là quê hương của ông già Noel. Hướng dẫn viên đón đoàn về khách sạn cất đồ rồi lập tức đi săn cực quang xuyên đêm. Tiếc là, đêm đó nhóm "trắng tay" ra về.

Ngày thứ hai trong hành trình, nhóm khách Việt dành trọn thời gian khám phá ngôi làng của ông già Noel. Khi đến đây, du khách có cảm giác "như bước vào truyện cổ tích" với những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng, lung linh ánh đèn về đêm.

Thùy Dương và bạn đi xe trượt tuyết, ngồi lều ăn cá hồi nướng nóng hổi và thơm phức. "Theo người dân địa phương, chúng tôi đến vào thời điểm lạnh nhất trong năm, -35 độ C. Từng trải nghiệm Mông Cổ -45 độ C, Cáp Nhĩ Tân - 25 độ C nên tôi không quá sợ hãi nhiệt độ này", Thùy Dương cho biết.

Thùy Dương check-in với ngôi làng tuyết nổi tiếng khắp thế giới

Mỗi năm có khoảng 500.000 du khách tới đây để thăm quê hương của ông già Noel.

Ngày thứ ba, Thùy Dương trải nghiệm "điều điên rồ", đó là nhảy xuống hồ băng âm độ lạnh tê tái rồi ngâm mình trong bồn nước nước xông hơi ngay giữa trời tuyết rơi trắng xóa.

Nhóm thuê một khu xông hơi riêng biệt, nằm bên hồ. Tại đây có đầy đủ dịch vụ xông hơi trong nhà, ngoài hồ băng, ngâm bồn nóng, phục vụ đồ uống và xúc xích nướng. Chi phí 450 Euro (gần 12 triệu đồng) trong 2,5 giờ cho 3 người.