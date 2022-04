Nữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm bất ngờ ra đầu thú

Ngày 5/4, Công an huyện Thoại Sơn cho biết, vào ngày 3/4, đối tượng Phan Thị Kim Anh (58 tuổi) đến Cơ quan Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đầu thú về tội tổ chức đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Phan Thị Kim Anh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã từ tháng 7/ 2014.