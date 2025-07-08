Trong khi cái chết của Nolan-O'Slatarra vẫn còn là một bí ẩn, sự nghiệp thăng tiến đầy ấn tượng của cô chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã được nhiều người biết đến.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Irish Independent vào năm 2024, Nolan-O'Slatarra cho biết mình đến từ thị trấn nhỏ Carlow, cách Dublin hơn 50 dặm. Với ham muốn học hỏi và quyết tâm thành công, cô đã lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại University College Dublin và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tiếp thị kỹ thuật số tại Trường Kinh doanh UCD Michael Smurfit vào năm 2014.

Cô từng chia sẻ với tờ Independent: "Tôi luôn biết mình muốn thành công, rằng tôi là người theo đuổi tiền bạc, theo đuổi kinh doanh và thời trang là một ngành công nghiệp khó khăn và sẽ rất chậm".

Ở tuổi 26, cô đã là phó chủ tịch trải nghiệm khách hàng cho một công ty tiếp thị bán lẻ ở Ireland và cảm thấy chán nản với công việc. Để tìm kiếm cơ hội lớn hơn, cô chuyển đến New York, định cư tại khu Upper East Side và rút ngắn tên mình thành Martha Nolan trong công việc.