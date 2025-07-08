Cái chết bí ẩn trên du thuyền
Theo tờ New York Post, cô Nolan-O'Slatarra, 33 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên một chiếc thuyền tại một câu lạc bộ du thuyền hạng sang vào khoảng nửa đêm thứ Ba, ngày 5/8 (theo giờ địa phương). Cảnh sát quận Suffolk (bang New York, Mỹ) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng dù những người có mặt đã nỗ lực sơ cứu, cô vẫn không qua khỏi.
Cảnh sát cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy "không có dấu hiệu bạo lực". Tuy nhiên, khả năng có yếu tố tội phạm vẫn chưa bị loại trừ. Các điều tra viên từ đội điều tra án mạng Suffolk đã được cử đến hiện trường ngay sau khi thi thể được phát hiện.
Theo kênh truyền hình địa phương 27east, các thành viên câu lạc bộ biết về thảm kịch khi chủ nhân chiếc thuyền nơi phát hiện thi thể chạy xuống bến tàu và la lớn: "Làm gì đó đi!"
Hãng tin này cho biết, hai thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc thuyền gần đó đã vội vã chạy đến chiếc thuyền SeaRay dài 54 foot có tên Ripple, gọi 911 và cố gắng cứu sống Nolan-O'Slatarra.
Từ cô gái tỉnh lẻ đến nữ doanh nhân thành đạt
Trong khi cái chết của Nolan-O'Slatarra vẫn còn là một bí ẩn, sự nghiệp thăng tiến đầy ấn tượng của cô chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã được nhiều người biết đến.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Irish Independent vào năm 2024, Nolan-O'Slatarra cho biết mình đến từ thị trấn nhỏ Carlow, cách Dublin hơn 50 dặm. Với ham muốn học hỏi và quyết tâm thành công, cô đã lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại University College Dublin và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tiếp thị kỹ thuật số tại Trường Kinh doanh UCD Michael Smurfit vào năm 2014.
Cô từng chia sẻ với tờ Independent: "Tôi luôn biết mình muốn thành công, rằng tôi là người theo đuổi tiền bạc, theo đuổi kinh doanh và thời trang là một ngành công nghiệp khó khăn và sẽ rất chậm".
Ở tuổi 26, cô đã là phó chủ tịch trải nghiệm khách hàng cho một công ty tiếp thị bán lẻ ở Ireland và cảm thấy chán nản với công việc. Để tìm kiếm cơ hội lớn hơn, cô chuyển đến New York, định cư tại khu Upper East Side và rút ngắn tên mình thành Martha Nolan trong công việc.
Theo một đồng nghiệp cũ, Nolan bắt đầu công việc ở New York với vai trò nhân viên phục vụ rượu ở Soho trước khi làm "những công việc khác".
“Cô ấy là một doanh nhân và luôn nỗ lực hết mình. Cô ấy quen biết tất cả mọi người và mọi người đều biết cô ấy,” người đồng nghiệp cũ nói. “Cô ấy có những khách hàng rất tốt trong lĩnh vực sự kiện và có một tinh thần làm việc thực sự truyền cảm hứng. Cô ấy biết cách kết nối, trò chuyện với mọi người và thể hiện bản thân. Cô ấy từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ quỹ phòng hộ. Công việc phục vụ rượu là nguồn thu nhập bổ sung cho công việc toàn thời gian của cô ấy.”
Năm 2021, cô ra mắt công ty East x East và thương hiệu phụ kiện thời trang Duper. Thành công của công ty đủ để Nolan có thể dành mùa hè tại Hamptons, nơi cô kết hợp giữa công việc và giải trí.
Tháng 7/2025, Nolan-O'Slatarra đã tổ chức một buổi trình diễn tại khu nghỉ dưỡng và spa độc quyền Gurney's ở Montauk. Spa này đã ra một tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin tức liên quan đến Martha Nolan và xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của cô ấy. Mặc dù Martha không phải là nhân viên của Gurney's, chúng tôi vẫn tự hào được tổ chức sự kiện pop-up East x East của cô ấy và ngưỡng mộ tinh thần kinh doanh cũng như tầm nhìn sáng tạo của cô ấy."