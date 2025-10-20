Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Vinh 'Người phụ nữ thép' muốn giải bài toán của ngành chè

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.

1.

Khi bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Thái Hưng đăng ký phát biểu, đề xuất dự án tham gia cơ chế công - tư của Mô hình Toàn cảnh kinh tế Việt Nam (ViPEL) trong phiên họp của Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ, ít ai nghĩ câu chuyện lại… ngoài thép.

“Tôi muốn giải quyết ‘nỗi đau’ của ngành chè Việt Nam”, bà Vinh nói, với sự quyết liệt, rành mạch như những lần bà nói về con đường của Thép Thái Hưng mà bà được coi là tổng công trình sư, sau khi là thế hệ doanh nhân F2, tiếp quản doanh nghiệp gia đình.

Đề án bà Vinh đưa ra gồm 6 bài toán lớn, cũng là những đau đáu của người con đất trà Thái Nguyên nhiều năm.

Một là, bài toán giá trị. Dù Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè, nhưng giá bán rất thấp, chỉ bằng khoảng 65% mức giá bình quân của thế giới, 55% giá của chè Ấn Độ hay Sri Lanka. Thậm chí, bà nói, “rất đau” khi vì xuất thô, nên nhiều khi giá chỉ 3,7 USD/kg, trong khi chè Trung Quốc có thể bán tới 60 USD/kg…

Tôi luôn đặt câu hỏi có thể đóng góp gì hơn nữa cho cộng đồng, nhất là khi Bộ Chính trị đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết về đổi mới sáng tạo. Không gian để doanh nghiệp, doanh nhân có thể đóng góp, tham gia lớn hơn rất nhiều.