Nữ diễn viên Vbiz ngã đập đầu sàn nhà, suýt văng ra đường

Do không chú ý nên Ngọc Phước trượt ngã rất mạnh, đầu đập xuống sàn kêu to, chân đập phải cửa nhà, cánh cửa sau đó cũng mở bung ra phía ngoài đường.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cú ngã "trời giáng" của Ngọc Phước, cô suýt văng ra đường.



Nữ diễn viên sau khi sự cố xảy ra.

Chia sẻ về sự cố của Ngọc Phước, BB Trần dùng nhiều từ ngữ gây cười. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng cho nữ diễn viên, khi nhận định cú ngã đó rất đau, có thể mang lại chấn thương.