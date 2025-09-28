Nữ diễn viên vào tù gây chấn động Trung Quốc

Ngày 28/9, trang QQ đưa tin nữ diễn viên Triệu Tư Hoằng gây bất ngờ khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha) với bộ phim Mẹ đến từ nhà tù. Đây là giải thưởng điện ảnh hạng A lâu đời, có giá trị lớn chỉ sau Tam đại giải thưởng điện ảnh châu Âu là (Cannes, Venice, Berlin).

Mẹ đến từ nhà tù mất 7 năm để hoàn thành. Bộ phim xoay quanh hành trình của người phụ nữ tên Liêu Hồng được trả tự do về với xã hội và nỗi lòng muốn hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Với lối kể chuyện ấm áp, kiên cường, tác phẩm đã khắc họa được cuộc đời gian truân nhưng đáng tự hào của nữ chính.