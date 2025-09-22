Nữ diễn viên và chồng bị kiện vì nợ hơn 400 triệu đồng phí quản lý

Tuy nhiên, quá trình xét xử cho thấy đơn kiện tồn tại sai sót khi địa chỉ gửi không trùng khớp hộ khẩu của vợ chồng Tùy Đường, khiến việc chứng minh cô đã thực sự nhận thông báo gặp khó khăn. Tòa án tạm thời bác bỏ đơn kiện và yêu cầu bổ sung thông tin. Dù vậy, thông tin về khoản nợ nhanh chóng lan truyền, gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Tùy Đường và chồng từng chi hơn 60 tỷ đồng để mua căn hộ thông tầng 138m2 (gồm 2 tầng 8 và 9) kèm 2 chỗ đỗ xe, mất hơn 1 năm để hoàn thiện nội thất sang trọng. Thế nhưng kể từ khi dọn về, gia đình cô liên tục bị phàn nàn vì tiếng động lớn vào ban đêm và sáng sớm, được cho là do 3 con nhỏ nô đùa.