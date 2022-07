Nữ diễn viên Shion Nakamaru qua đời ở tuổi 39

Shion Nakamaru sinh năm 1983. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha nữ diễn viên là tài tử nổi tiếng Shinsho Nakamaru. Shion Nakamaru gia nhập showbiz từ năm 9 tuổi.

Năm 2004, cô ra mắt với tư cách diễn viên. Các tác phẩm nổi bật của Shion Nakamaru gồm shin-D, Ultraman Nexus, Ultraman Saga, Tales of Terror from Tokyo and All Over Japan, Kamen Rider W, Vamp. Đầu năm nay, nữ diễn viên có phim điện ảnh Missing ra mắt. Đây là tác phẩm cuối cùng cô đóng vai nữ chính.

Năm 2018, Shion Nakamaru sang Trung Quốc tham gia bộ phim Đao tiêm của đạo diễn Cao Quần Thư, với vai trò khách mời đặc biệt.

(Theo Zing)