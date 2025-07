'Nữ diễn viên sexy nhất thế giới' kiếm hơn 652 tỷ đồng chỉ nhờ một vai diễn

Nữ diễn viên từng lọt top "100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh" của FHM và được tạp chí Esquire 2 lần bình chọn là "người phụ nữ sexy nhất thế giới" - một thành tích chưa từng có trong lịch sử bình chọn của tạp chí này.

Hiện tại, Johansson đang mở rộng sang lĩnh vực đạo diễn. Tác phẩm đầu tay Eleanor the Great với sự tham gia của June Squibb đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2025, nhận về nhiều phản hồi khá tích cực nhờ cách kể chuyện cảm xúc và tinh tế.

Scarlett Johansson sinh năm 1984 tại New York, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 10 tuổi. Cô gây chú ý qua các bộ phim như The Horse Whisperer (1998) hay Ghost World (2001). Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phải kể đến vai Charlotte trong Lost in Translation (2003), giúp cô nhận đề cử Quả cầu vàng đầu tiên và đánh dấu bước chân chính thức vào điện ảnh nghệ thuật.

Từ năm 2010, sự nghiệp của Johansson bước sang một chương mới khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Hóa thân thành Black Widow trong Iron Man 2, nữ diễn viên bước vào giai đoạn hoàng kim với chuỗi bom tấn siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo Celebrity Net Worth, cô từng chỉ nhận được 400.000 USD (khoảng 10,4 tỷ đồng) cho vai diễn Black Widow trong Iron Man 2. Tuy nhiên, sau thành công của phim, thù lao cô nhận được trong các dự án sau tăng vọt. Đảm nhận vai chính trong Black Widow, Johansson được trả trước 15 triệu USD (khoảng 391,7 tỷ đồng). Sau đó, cô tiếp tục nhận cát-xê 15 triệu USD cho mỗi phim Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame