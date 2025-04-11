Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Cảnh cưỡng bức trong phim "Cách em 1 milimet" gây "bão mạng"

Trong tập 18 phim "Cách em một milimet" với nhiều tình tiết hấp dẫn, để lại ấn tượng với khán giả. Đặc biệt là cao trào của phim khi nhân vật Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Ngọc Trâm) - bạn gái Đức (Trọng Lân). Trong tập phim, sau khi uống rượu và trở về Viện nghiên cứu, Nghiêm đi qua phòng thí nghiệm và phát hiện Nga - thực tập sinh vẫn còn đang làm việc chưa về.

Nhìn trang phục của Nga, Nghiêm bỗng nảy sinh suy nghĩ đồi bại. Anh ta lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu vì ngày mai có cuộc họp sớm mà lại vừa đi uống rượu về nên không đủ tỉnh táo để làm. Nga không thể chối từ nên đã tới phòng làm việc của Nghiêm. Nghiêm nhân lúc cơ quan vắng vẻ đã chốt cửa phòng và sau đó cưỡng bức Nga.

Nghiêm (Chí Nhân) cưỡng bức Nga (Bùi Trâm) ngay trong phòng làm việc. Ảnh VTV



Đúng lúc này, Đức đang đợi Nga ở sân của Viện nghiên cứu, gọi mãi mà thấy Nga không nghe máy nên quyết định chạy lên tìm. Đức nghe thấy tiếng kêu cứu của Nga từ phòng của Nghiêm nên vội đạp cửa xông vào rồi lao tới đấm Nghiêm không thương tiếc. Nga đã được giải thoát, Nghiêm bị trả giá bằng những cú đấm đá phải nhập viện.

