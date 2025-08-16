Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Ngày 16/8, tờ Tnews đưa tin nữ diễn viên Thái Lan - Nirawan Srisupan đã qua đời sau nhiều ngày chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Gia đình xác nhận cô trút hơi thở cuối cùng lúc 15h06' ngày 15/8 tại bệnh viện ở Pathum Thani sau gần 1 tuần hôn mê sâu.

Mẹ của Nirawan chia sẻ: “Con gái tôi đã ra đi thanh thản. Chúng tôi sẽ đưa cháu về Buriram để làm lễ tang. Riêng vụ tai nạn, gia đình muốn để pháp luật xử lý đúng trình tự”.