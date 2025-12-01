Nữ diễn viên phim 'Bố già' đột ngột qua đời, cả showbiz bàng hoàng

Theo báo Tuổi trẻ, trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Diane Keaton góp mặt trong hơn 60 bộ phim, trong đó có Bố Già (The Godfather) - bộ ba phim huyền thoại, The First Wives Club (Câu lạc bộ vợ cả) và 8 bộ phim hợp tác cùng Woody Allen.

Khi còn sống, Diane Keaton không kết hôn, nhận hai con nuôi và ở bên thú cưng. Bà giải thích về quyết định độc thân dù từng được nhiều ngôi sao Hollywood theo đuổi trong cuộc phỏng vấn với People năm 2020: "Tôi thấy mình thật kỳ lạ. Tôi gần như là sao nữ duy nhất của thế hệ mình chưa từng kết hôn. Tôi không buồn vì với tôi, làm vợ người khác không phải một ý hay. Tôi nghĩ những bạn trai trước đây của tôi cũng vui với quyết định này".

Ngoài tượng vàng Oscar cho Annie Hall, Diane Keaton còn 4 lần được đề cử Nữ chính xuất sắc với các vai diễn trong Reds (1981), Marvin's Room (1996) và Something's Gotta Give (2003).

Tuy nhiên Annie Hall - phim lấy cảm hứng từ chính mối tình giữa bà và Woody Allen - mới là dấu mốc làm nên danh tiếng của Diane Keaton. Thành công nối tiếp khi cùng năm đó, Diane Keaton xuất hiện trên bìa Time nhờ vai diễn táo bạo trong Looking for Mr. Goodbar, còn Rolling Stone gọi bà là "nữ minh tinh kế nhiệm Katharine Hepburn".

40 năm sau, Woody Allen dành lời tri ân sâu sắc khi Diane Keaton nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI): "Ngay từ lần đầu gặp, cô ấy đã là nguồn cảm hứng lớn lao của tôi. Rất nhiều thành tựu trong đời tôi, tôi nợ cô ấy", ông nói.

Không chỉ là diễn viên, Diane Keaton còn là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và nhiếp ảnh gia, đồng thời đam mê trùng tu các biệt thự cổ tại California. Bà từng kể lại cuộc đời mình qua hai cuốn hồi ký: Then Again (2011) - nơi bà tiết lộ từng mắc chứng cuồng ăn và nôn ở tuổi đôi mươi, và Let's Just Say It Wasn't Pretty (2014).