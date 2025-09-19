Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ việc bản thân phải 'trả giá đắt' vì đóng cảnh nóng

Đỉnh cao và vực sâu sau khi đóng series phim Sex Education

Trong series đình đám Sex Education của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín. Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân.

Aimee trong phim Sex Education

Aimee Gibbs từng bị bạn bè bắt nạt, mắc kẹt trong mặc cảm và không ít lần rơi vào khủng hoảng tinh thần. Qua hành trình đó, Sex Education đã chạm tới một vấn đề rất gần gũi với giới trẻ: bất kỳ ai cũng có thể gặp khó khăn trong tâm lý, nhưng điều quan trọng là biết cách vượt qua, tìm kiếm sự đồng cảm và kết nối với người khác.