Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ việc bản thân phải 'trả giá đắt' vì đóng cảnh nóng

Đỉnh cao và vực sâu sau khi đóng series phim Sex Education
Trong series đình đám Sex Education của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín. Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân.
Aimee Gibbs từng bị bạn bè bắt nạt, mắc kẹt trong mặc cảm và không ít lần rơi vào khủng hoảng tinh thần. Qua hành trình đó, Sex Education đã chạm tới một vấn đề rất gần gũi với giới trẻ: bất kỳ ai cũng có thể gặp khó khăn trong tâm lý, nhưng điều quan trọng là biết cách vượt qua, tìm kiếm sự đồng cảm và kết nối với người khác.
Nhờ sự chân thực này, nhân vật Aimee trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất bộ phim, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người xem. Nhiều khán giả trẻ nhận thấy hình ảnh của chính mình trong cô gái ấy và cảm nhận được sự an ủi, nguồn động viên để đối diện với bất an trong cuộc sống.
Thành công của vai diễn đưa tên tuổi Aimee Lou Wood vụt sáng. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang, nữ diễn viên phải đối mặt với nhiều khủng hoảng tâm lý mà ít ai biết đến.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, cô tiết lộ từng mắc rối loạn nhận thức về ngoại hình và rối loạn ăn uống - những vấn đề đã đeo bám cô từ lâu nhưng trở nên trầm trọng hơn kể từ khi tham gia Sex Education.
Nguyên nhân đến từ chính yêu cầu của vai diễn. Ngay từ mùa đầu tiên ra mắt năm 2019, nhân vật Aimee Gibbs thường xuyên xuất hiện trong những cảnh nude hoặc cảnh nhạy cảm. Khác với một số bạn diễn chỉ góp mặt thoáng qua trong phân đoạn thân mật, Aimee là nhân vật gắn liền với nhiều cảnh táo bạo hơn. Sự lặp lại này khiến Aimee Lou Wood cảm thấy bản thân bị phơi bày, dễ tổn thương và mất đi sự thoải mái trước ống kính.
Khi danh tiếng đến quá nhanh, áp lực càng gia tăng. Nữ diễn viên rơi vào vòng xoáy tự ti, luôn lo lắng về cái nhìn của người khác đối với cơ thể mình. Tình trạng này khiến rối loạn ăn uống và rối loạn nhận thức về ngoại hình trở nên nghiêm trọng, buộc cô phải bắt đầu trị liệu tâm lý từ năm 2020. Chính cô từng thừa nhận: “Tôi cảm thấy như bị lột trần, bị quan sát và đánh giá. Mỗi cảnh quay khiến tôi thêm bất an về cơ thể mình”.
Thành công từ Sex Education vì thế giống như con dao hai lưỡi. Một mặt, nó đưa Aimee Lou Wood trở thành gương mặt trẻ đầy triển vọng, chiếm được cảm tình khán giả toàn cầu. Nhưng mặt khác, những cảnh nóng và áp lực truyền thông đã lấy đi của cô sự bình yên tinh thần.
Không để khó khăn hủy hoại sự nghiệp
Điều đáng trân trọng là nữ diễn viên không để khó khăn hủy hoại sự nghiệp. Ở các mùa phim sau, cô chủ động học cách tự bảo vệ bản thân. Một trong những bước tiến quan trọng là thẳng thắn trao đổi với đạo diễn và bạn diễn, đặt ra ranh giới rõ ràng để đảm bảo sự an toàn. Cô yêu cầu không có bình luận tiêu cực về ngoại hình trong quá trình quay và chỉ đồng ý thực hiện cảnh nóng khi bản thân thực sự cảm thấy thoải mái. Những điều chỉnh này giúp Aimee vừa giữ được sự cân bằng tinh thần, vừa thể hiện nhân vật với chiều sâu cảm xúc, tinh tế và chân thực hơn.
Nhờ sự kiên cường đó, diễn xuất của Aimee Lou Wood trong các mùa sau tiếp tục chinh phục khán giả. Vai Aimee Gibbs trở thành hình tượng nữ sinh hiện đại, dám đối diện mặc cảm và vượt qua áp lực xã hội. Sự chân thành trong cách thể hiện, kết hợp với hành trình cảm xúc giàu giá trị, khiến nhân vật không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng.
Sex Education vì thế không dừng lại ở một bộ phim giải trí, mà còn khuyến khích khán giả, đặc biệt là giới trẻ, học cách chấp nhận, tự yêu thương và quan tâm tới sức khỏe tinh thần. Và Aimee Lou Wood - cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời - chính là minh chứng sống động cho thông điệp ấy: dù tổn thương hay áp lực đến đâu, con người vẫn có thể đứng dậy, tự bảo vệ mình và tỏa sáng theo cách riêng.