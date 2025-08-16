Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ chuyện bị lừa chụp ảnh nhạy cảm

Trong một chương trình mới đây, Phương Du - nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) - thu hút sự chú ý khi kể lại việc mình vô tình bị một đối tượng giả mạo “bạn thân” tiếp cận, dụ chụp ảnh nhiều vị trí nhạy cảm trên cơ thể.

Cụ thể, cô nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn thân của cô - nữ ca sĩ Vương Thi Mẫn. Người này mở đầu bằng việc tâm sự vừa quen bạn trai, muốn cả hai thân mật hơn nhưng lại mặc cảm vì màu da vùng ngực.