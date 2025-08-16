Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ chuyện bị lừa chụp ảnh nhạy cảm

Trong một chương trình mới đây, Phương Du - nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) - thu hút sự chú ý khi kể lại việc mình vô tình bị một đối tượng giả mạo “bạn thân” tiếp cận, dụ chụp ảnh nhiều vị trí nhạy cảm trên cơ thể.
Cụ thể, cô nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn thân của cô - nữ ca sĩ Vương Thi Mẫn. Người này mở đầu bằng việc tâm sự vừa quen bạn trai, muốn cả hai thân mật hơn nhưng lại mặc cảm vì màu da vùng ngực.
Đối tượng mạo danh bày tỏ mong muốn được nữ diễn viên an ủi và chia sẻ kinh nghiệm để tự tin hơn trước bạn trai. Phương Du tin rằng đối phương chính là bạn thân của mình, không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn muốn giúp bạn vượt qua mặc cảm.
Nữ diễn viên đã chụp một bức ảnh bán nude phần trên, không để lộ gương mặt, kèm theo lời động viên rằng đây là tình trạng bình thường sau sinh và hoàn toàn không ảnh hưởng đến đời sống tình cảm. Đến khi đối phương tiếp tục yêu cầu gửi thêm hình ảnh ở những vùng nhạy cảm hơn, cô bắt đầu thấy có điều bất thường.
Phương Du nhanh chóng nhắn tin riêng cho Vương Thi Mẫn trên một nền tảng khác thì nhận được câu trả lời: “Không phải đâu, em vừa ngủ dậy”. Nữ diễn viên bộc bạch, hình ảnh có thể bị phát tán nhưng không để lộ gương mặt, nên vẫn giữ được phần nào sự riêng tư.
Thông qua chương trình, cô kêu gọi mọi người tăng cường ý thức cảnh giác và bảo vệ quyền riêng tư khi nhắn tin với người lạ và cả người thân cận. Theo cô, chỉ một phút lơ là cũng có thể tạo cơ hội cho đối tượng xấu lợi dụng, dẫn đến những hậu quả khó lường.