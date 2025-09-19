Nữ diễn viên mệnh danh

Đến lúc này, Đới Lương Thuần chẳng còn tâm trí đâu mà đóng phim nữa. Cô nhanh chóng ly hôn rồi đi điều trị thẩm mỹ, mất vài năm để phục hồi nhan sắc.

Sau khi kết hôn, Lưu Vĩnh lúc đó đã thay đổi 180 độ thành người khác, mà liên tục bạo hành bà xã. Nghe tin con gái yêu dấu bị bạn đời đối xử tệ, gia đình họ Đới nhanh chóng quyết định đưa Đới Lương Thuần về nhà, chủ động ly hôn. Sau khi nghe tin, Lưu Vĩnh hoàn toàn nổi điên, đến thẳng nhà vợ mình và rạch mặt "hủy dung" cô.

Lúc đó, Đới Lương Thuần ngây thơ nghĩ rằng sau khi kết hôn, cô có thể chăm sóc chồng và nuôi con ở nhà và sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Đới Lương Thuần vẫn bị Lưu Vĩnh lừa dối.

Vào thời điểm đó, Đới Lương Thuần chính thức từ bỏ ngành điện ảnh và truyền hình, muốn yên tâm làm một người vợ tốt. Mặc dù hợp đồng vẫn chưa hết hạn, rời đi một cách vội vàng sẽ mang lại cho cô rất nhiều thiệt hại, nhưng Đới Lương Thuần vẫn không quan tâm và quyết định rời đi.

Sau khi ly hôn Lưu Vĩnh, Đới Lương Thuần làm quen với bác sĩ Nhan Tam Nguyên và kết hôn với anh. Không ai ngờ thoát khỏi Lưu Vĩnh, Đới Lương Thuần lại rơi vào bể khổ khác tên Nhan Tam Nguyên vì hắn cũng là tên vũ phu tàn bạo không kém. Không chỉ vũ phu Nhan Tam Nguyên còn là kẻ lăng nhăng. Thời gian sống chung với Nhan Tam Nguyên, Đới Lương Thuần liên tục bị sẩy thai. Sợ hãi người chồng tàn bạo, Đới Lương Thuần không còn cách nào khác chỉ có thể bỏ trốn sang Nhật.

Tại xứ sở mặt trời mọc, mỹ nhân đã gặp gỡ người chồng thứ 3, bác sĩ nha khoa Kobayashi Shou. Những năm qua, tên Nhan Tam Nguyên vẫn chưa từng từ bỏ ý định tìm kiếm và kéo Đới Lương Thuần trở về với mình. Năm 1992, khi biết tin Đới Lương Thuần bỏ đi lấy chồng khác, Nhan Tam Nguyên đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Bằng cách nào đó, hắn mò ra được địa chỉ tại Nhật của đôi vợ chồng mới cưới và đến tìm họ trong cơn cuồng ghen. Tên họ Nhan không chỉ đánh đập Đới Lương Thuần dã man mà còn dùng dao đâm chết Kobayashi.

Vụ giết người vì tình gây rúng động Nhật Bản khi cảnh sát nghi ngờ chính Đới Lương Thuần là chủ mưu ám sát chồng, cho đến khi họ Nhan ra đầu thú thì nỗi oan ức của cô mới được hóa giải. Tên Nhan Tam Nguyên sau đó bị đưa ra xét xử tội giết người với mức án 12 năm tù giam.

Vết thương sau gáy do người chồng thứ 2 Nhan Tam Nguyên gây ra.

Mang trên người chi chít vết thương, chồng thì bị sát hại nhưng Đới Lương Thuần lại không được bất cứ sự cảm thông nào từ người nhà của chồng. Cô bị gia đình Kobayashi đổ lỗi, ghẻ lạnh và hắt hủi đến mức phải bỏ xứ mà đi. Trải qua một vụ kiện tụng căng thẳng với người nhà chồng quá cố, cuối cùng Đới Lương Thuần đã đồng ý ký giấy bỏ quyền thừa kế mà chỉ nhận đúng số tiền bảo hiểm 100 triệu NDT (hơn 344 tỷ đồng) từ Kobayashi mà thôi.

Về sau, thông tin về Đới Lương Thuần gần như không còn trên mặt báo. Cô lánh xa ánh đèn showbiz, trở thành một "đóa hồng phai" đáng tiếc của màn ảnh Hoa ngữ. Trang Sina cho rằng hiện tại nữ diễn viên vẫn sống một mình, lựa chọn sự yên bình ở giai đoạn tuổi trung niên.