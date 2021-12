Nữ diễn viên lùn nhất 'Phố trong làng' đang được lòng khán giả

Your browser does not support the video tag.

Trần Vân trong trích đoạn phim 'Phố trong làng'

Vai Hoài trongPhố trong làng do Trần Vân đảm nhiệm cùng Hiếu do Duy Hưng thủ vai đang là điểm sáng thu hút khán giả đến với bộ phim. Khi cặp đôi Hải 'quạt' và Đông bắt đầu giảm sức hút thì Hoài và Hiếu lại nổi lên như một cặp đôi có tính cách thú vị và hấp dẫn người xem.