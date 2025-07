Nữ diễn viên Hàn Quốc nói về thông tin xuất thân dòng dõi hoàng tộc Việt Nam

Sau đó, cô đóng vai phụ trong nhiều bộ phim như Midnight Runners (2017), Fengshui (2018), Let Me Introduce Her (2018), Catch the Ghost (2019), Live On (2020), Hospital Playlist 2 (2021)…

Vai diễn đột phá nhất của cô là Park Dan Dan trong Young Lady and Gentleman (2021-2022). Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính. Phim đạt tỷ suất người xem trung bình là 38%.

Nhờ tác phẩm này, cô đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Cặp đôi đẹp nhất (cùng tài tử Ji Hyun Woo) tại KBS Drama Awards 2021.