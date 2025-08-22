Nữ diễn viên đang làm loạn showbiz Trung Quốc

Đầu năm 2022, đôi bên chia tay rồi tái hợp ở Hoành Điếm, Hứa Khải còn để bạn gái nói chuyện với bố mẹ, lên kế hoạch du lịch gia đình. Cuối năm, Hứa Lệ Sa sốc khi thấy tin anh cùng đồng nghiệp Triệu Tình vào khách sạn. Dù nhiều lần chất vấn, Hứa Khải chỉ né tránh.

Ngày 22/8, diễn viên Hứa Lệ Sa viết tâm thư tố Hứa Khải ngoại tình. Cô nói quen Hứa Khải năm 2021 trong tiệc sinh nhật nghệ sĩ. Lần thứ hai gặp mặt, khi tới nhà anh dự tiệc, nam diễn viên chủ động giữ cô ở lại. Trong men say anh đã có hành vi vượt giới hạn nhưng gục ngã vì quá chén. Sau đó, diễn viên liên tục xin lỗi, tặng quà, khẳng định không nhớ gì. Cô bỏ qua và hai người hẹn hò.

Năm 2023, Hứa Khải tuyên bố thay đổi lối sống nhưng lại bị tố tiếp cận nữ diễn viên khác. Tháng 4, Hứa Lệ Sa cắt liên lạc. Khi bị phát hiện có tình mới, anh bao biện đó là mối quan hệ qua đường. Tháng 10, anh lại tìm cách liên lạc, khẳng định chưa quen ai khiến Hứa Lệ Sa tức giận tung ảnh chụp màn hình trò chuyện nhưng ở chế độ ẩn danh. Bài viết bị fan báo cáo về công ty. Hứa Khải mạt sát cô là “góa phụ đen”, “kinh tởm”. Lo sợ ảnh hưởng công việc, Hứa Lệ Sa im lặng suốt hai năm.

Hứa Lệ Sa cho biết hoàn toàn sụp đổ khi bốn năm yêu nhau chưa từng nhận được lời xin lỗi hay bù đắp nào. Khoản tiền duy nhất cô nhận trong thời gian yêu nam diễn viên là 6.000 tệ (22 triệu đồng). Thời gian này cô bị fan của nam diễn viên quấy rầy, mong anh nói lời xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi.

Trước cáo buộc, phía Hứa Khải và Vu Chính khẳng định cho biết báo cảnh sát. Vu Chính trong livestream còn gọi Hứa Lệ Sa là kẻ nói dối. Đạo diễn nói Hứa Khải và Triệu Tình từng gặp gỡ ở khách sạn chỉ để luyện tập đài từ.