Nữ diễn viên đắc tội nửa giới giải trí

Một ngôi sao khác, sau khi hợp tác với Ngu Thư Hân đã "trở mặt thành thù" là Vương Hạc Đệ. Cả hai đóng cặp trong phim Thương lan quyết , nhưng hiện tại khi tìm kiếm tên của Vương Hạc Đệ trong phần giới thiệu phim đã không còn, giống như phim không có nam chính.

Trong quá trình quảng bá phim, Ngu Thư Hân cũng ép các bạn diễn phải chiều theo ý mình, nam diễn viên Lâm Nhất, Đinh Vũ Hề từng chịu không ít phiền toái từ trò đùa của Ngu Thư Hân.

Theo Sina , Ngu Thư Hân vốn được biết tới với xuất thân là tiểu thư, gia đình giàu có tại Thượng Hải, có tính cách điệu đà, vì vậy cô thường áp đặt suy nghĩ của mình lên bạn diễn, vô tình khiến nhiều người khó chịu. Trong các chương trình, Ngu Thư Hân thường xuyên chen ngang khi người khác phát biểu khiến đồng nghiệp khó chịu.

Ngu Thư Hân và Hứa Khải từng đóng chung phim Tiên kiếm 6, khi tham gia chương trình giải trí để quảng bá phim, Hứa Khải bị chê thiếu lịch sự, hành xử kém tinh tế vì kêu đau khi Ngu Thư Hân dẫm lên chân anh. Hứa Khải sau đó nói: "Em không biết cân nặng của mình thế nào đúng không?", tuy chỉ là một câu nói ngẫu nhiên khi chơi trò chơi, nhưng nam diễn viên đã bị người hâm mộ của Ngu Thư Hân công kích nặng nề sau đó.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục lên mạng chỉ trích một đối thủ vì đã nhiều lần hãm hại cô. Truyền thông cho rằng Triệu Lộ Tư đang ám chỉ Ngu Thư Hân: "Bớt chọc tôi đi, đừng để tôi lôi hết những chuyện vô lý trước đây ra thì không vui nữa đâu", "Người ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, lên sẵn số liệu, dư luận cũng đã được thiết kế và kiểm soát", "Vì sao phải bôi đen để hạ bệ bạn? Đó là bởi vì người ta không thể đường đường chính chính để cạnh tranh công bằng", "Những hành động tiểu nhân này chỉ khiến cho bạn trở nên nhỏ nhen và hẹp hòi", "Vốn là muốn gây ảnh hưởng tới hợp đồng đại diện của tôi phải không? Nhưng mà tôi gia hạn hợp đồng rồi đó! Có tức không?", Triệu Lộ Tư nói.

''Ngành nghề nếu không có giới hạn thì con người vẫn cần có giới hạn. Thành quả hôm nay chỉ là dựa vào bám dính vào lưu lượng của người khác, thì con 'kẻ dựa hơi' ấy mãi mãi sẽ không có tác phẩm tiêu biểu. Tâm trí của diễn viên tốt nhất nên đặt vào tác phẩm", Triệu Lộ Tư còn cho rằng đối thủ chỉ là kẻ dựa hơi, bất tài.

Triệu Lộ Tư (phải) và Ngu Thư Hân là đối thủ lớn của nhau. Sau khi Triệu Lộ Tư tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cô lên mạng chỉ trích Ngu Thư Hân.

Theo Sina, ngoài những diễn viên kể trên, Ngu Thư Hân cũng từng khiến các bạn diễn như Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu bị tấn công vì nhiều lý do khác nhau. Sina cho rằng tính cách hoạt bát của Ngu Thư Hân được nhiều khán giả yêu thích, nhưng lại làm phiền không ít đồng nghiệp. Do nữ diễn viên thoải mái thể hiện bản thân lại vô tình khiến bạn diễn rơi vào tình huống xấu hổ.