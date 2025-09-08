Nữ diễn viên cao 1,77m chi 500 triệu đồng nâng ngực, suy sụp vì biến chứng

Candy vốn cao 1,77m, đôi chân dài 115cm, được khen gợi cảm với tỷ lệ cơ thể ấn tượng. Trong 4 năm hoạt động, cô tham gia hơn 100 bộ phim với các dạng vai lớn nhỏ khác nhau.

Diễn viên Candy.

Dù vậy, diễn viên luôn tỏ ra tự ti vì vòng một lép, khiến cô không tự tin khi diện váy hay bikini.