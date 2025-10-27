Nữ diễn viên bị chỉ trích vì chen chỗ của Lưu Diệc Phi

Ngày 26/10 xuất hiện chủ đề "Phiên tòa phán xét Chung Sở Hy nên dừng lại". Trong đó, một số khán giả đưa ra bằng chứng nữ diễn viên đứng cạnh Lưu Diệc Phi nhưng không đứng ở vị trí trung tâm. Lưu Diệc Phi và tổng biên tập Lưu Xung vẫn giữ vị trí chính giữa bức ảnh. Bên cạnh đó, nhiều người do rằng dù Chung Sở Hy đứng sai chỗ, nhưng đây là lỗi nhỏ, có thể chỉ là hành vi vô ý, nữ diễn viên không đáng phải chịu sự chỉ trích suốt 3 ngày liền. Chủ đề trên đã thu hút hơn 230 triệu người đọc và bàn luận.

Một số khán giả cho rằng Chung Sở Hy không đứng ở vị trí trung tâm nhưng cũng bị chỉ trích.

Theo Sohu, các đêm hội cuối năm phần nào thể hiện địa vị các nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, không ít người dùng đủ mọi chiêu trò để thể hiện bản thân là người quan trọng. Trong giới giải trí Hoa ngữ, các nghệ sĩ luôn tranh giành địa vị, danh tiếng với nhau. Họ so kè từng vị trí đứng, thứ tự xuất hiện trên poster phim hoặc khi giới thiệu dự án. Chính vì vậy, những cuộc tranh cãi nghệ sĩ nào có đãi ngộ tốt hơn, được nhà sản xuất phim hoặc ban biên tập tạp chí coi trọng hơn luôn diễn ra như chuyện thường ngày ở Trung Quốc.