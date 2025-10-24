Nữ diễn viên 23 tuổi qua đời đột ngột sau khi phim mới phát hành vài ngày

Bộ phim vừa ra mắt ngày 9/10 – chỉ 10 ngày trước khi Isabelle qua đời, khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Công ty quản lý McCray Agency bày tỏ tiếc thương sâu sắc trên Instagram, cho biết Isabelle vừa quay trở lại với nghề diễn sau thời gian tạm nghỉ và nhanh chóng đảm nhận vai Julie trong 9-1-1: Nashville.

Isabelle được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh cơ tiến triển từ năm 13 tuổi, căn bệnh khiến cơ yếu dần và phải sử dụng xe lăn. Trong một bài đăng năm 2022, cô viết: “Tôi chọn cách đón nhận nghịch cảnh và không để căn bệnh này định nghĩa con người mình”.

Isabelle Tate sinh ra tại Tennessee, tốt nghiệp Đại học Bang Middle Tennessee ngành Kinh doanh. Ngoài diễn xuất, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ động vật.

Nữ diễn viên có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, thường dành thời gian viết và thu âm các ca khúc cùng bạn bè, thậm chí phát hành một số bài hát riêng.