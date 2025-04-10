Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại, vứt xác trên núi

Vụ án thu hút sự chú ý lớn khi nghi phạm được xác định là người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng là nhà tài trợ lớn trên nền tảng phát sóng của cô. Vụ việc được phản ánh trong chương trình Câu chuyện bí ẩn Y phát sóng ngày 3/10.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực núi ở Muju, tỉnh Jeolla Bắc, với nhiều dấu hiệu bị hành hung nghiêm trọng trên mặt. Cơ quan điều tra cho biết thời điểm tử vong ước tính vào lúc 15h27 ngày 11/9, tức chưa đầy 30 phút sau khi cô kết thúc buổi livestream. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân đã bị ép buộc quay lại xe của mình ngay trước khi vụ án xảy ra.

Cha của Ji Ah kể lại: "Tôi nhắn tin cho con nhưng không nhận được hồi âm. 7 tiếng sau tôi mới nhận được tin nhắn rồi sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Tôi lập tức báo cảnh sát và tìm đến nơi con bé phát sóng cuối cùng ở Incheon, nhưng rồi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát Muju".