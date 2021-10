Nữ đạo diễn Hong Eui Jeong: Đột phá với thể loại tội phạm

Tôi thường bị chỉ trích bộ phim này thiếu những phẩm chất của dòng phim thương mại điển hình phải có, hơn là ý nghĩa đằng sau câu chuyện. Tôi biết rằng quá trình chuyển kịch bản này thành một bộ phim sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, sau khi gặp giám đốc Lewis Taewan Kim, mọi thứ đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy bảo tôi để nguyên kịch bản phim mà không chỉnh sửa một chút nào. Tôi đã làm việc trong khi nhận được sự bảo vệ toàn vẹn cho chủ đề của câu chuyện. Hơn nữa, phương thức đầu tư của Lewis giống như một bộ phim thương mại. Nhờ anh ấy, tôi đã có thể giữ những cảnh mà tôi cảm thấy tâm đắc.

Yoo Ah In đã thêm một lần nữa lên ngôi Ảnh đế với bộ phim này, bạn có thể nói thêm về anh ấy ngoài những lời truyền thông vẫn ca ngợi hay không?

Yoo Ah In và nữ đạo diễn Hong Eui Jeong

Nhân vật Tae In của Yoo Ah In có nội lực đặc biệt, đây là nhân vật được tôi tạo ra nhưng nội lực của cậu ta còn vượt xa những gì tôi nghĩ. Ví dụ, lần đầu tiên tôi hình dung Tae In là một người đàn ông thấp bé và gầy gò. Nhưng khi nói chuyện với Yoo Ah In, anh ấy khiến tôi muốn nhiều hơn thế, rằng hình ảnh của một đứa trẻ trong thân xác người đàn ông trưởng thành mà tôi nên có ở Tae In.

Ngoài ra, Yoo Ah In là một diễn viên mang đến diễn xuất phi thường với sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc, và là người biết cách sử dụng cơ thể để diễn xuất một cách tự do lẫn hoàn hảo. Anh ấy chưa bao giờ ngại dấn thân vào cảnh phim dù là khó nhất.

Nữ đạo diễn Hong Eui Jeong và diễn viên Yoo Ah In trên trường quay

Trải nghiệm học tập ở Trường Điện ảnh London, đem lại điều gì quý giá cho bạn?