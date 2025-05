Nữ danh ca sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng, có cuộc tình đẹp với người chồng hơn 26 tuổi

Những năm 1990 là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của bà, khi liên tục tạo dấu ấn với các bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?, và đặc biệt là My Heart Will Go On – bản nhạc phim Titanic (1997) kinh điển đã đưa tên tuổi Celine Dion lên đỉnh cao toàn cầu. Ca khúc này mang về cho bà hàng loạt giải thưởng danh giá: Oscar, Quả cầu vàng và 4 giải Grammy.

Tính đến nay, Celine Dion là nghệ sĩ nữ người Canada bán đĩa chạy nhất và cũng là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có doanh số cao nhất trong lịch sử. Với giọng hát giàu nội lực, giàu cảm xúc và kỹ thuật bậc thầy, bà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tính đến năm 2023, số tài sản của Celine Dion được ước tính lên đến 800 triệu USD, tương đương đương 20.000 tỷ đồng. Bà cũng là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.