'Nữ công' thế kỷ 20 - nhiều hơn là 'mũi kim nhỏ nhặt'

Nguồn: Phụ nữ Việt Nam, số 27 (430), ra mắt 9/7/1975

Năm 1957, ở lớp tập huấn công nhân nhà máy Dệt Nam Định, Bác Hồ có đôi lời động viên dành cho cán bộ nữ:

“Chế độ thực dân phong kiến coi khinh phụ nữ. Từ ngày ta tiếp quản, phụ nữ đã được cất nhắc… có cất nhắc cán bộ nữ nhưng chưa mạnh dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí tuệ, tài năng phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc đó không cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên…” (trích Phụ Nữ Việt Nam, số 19 (1200), ra ngày 7/5/1990)

Khi một miền của đất nước mới bước ra khỏi chế độ phong kiến được 12 năm, thì nỗ lực tiến cử người phụ nữ vào các phần việc quan trọng của xã hội như trên là một bước tiến rất xa. Tại các mục thông tin chính luận, xa nhất là cách đây gần 70 năm, gần nhất là những năm cuối thế kỷ 20, đời sống phụ nữ không còn chỉ gắn liền với chuyện “nữ công gia chánh” hay “tam tòng tứ đức.”

Nếu như tinh thần của tháng Nữ Công là tìm hiểu về đời sống công việc của một nửa thế giới ngày hôm nay, thì hãy nhìn kỹ vào một quá khứ tưởng như bảo thủ hơn lại cần thiết. Vì ta thấy được nhiều góc cạnh của công cuộc nam nữ bình đẳng hoá ra đã lâu đời hơn ta tưởng.

Từ “nữ công gia chánh” đến “nữ công nhân”

Trong những tháng ngày đầu tiên của thời hậu phong kiến, tư tưởng xã hội còn phải vượt qua nhiều chướng ngại vật để thoát khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song, 1 năm sau cuộc chiến chống Pháp, người phụ nữ đã hoạt động, đóng góp cho đất nước ở tất cả mọi nơi.

Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam, 10, 1-15/08/1955

Hoạt động chính trị